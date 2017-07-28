1
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
20:28
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
22:39
Хакеры научились взламывать гироскутеры
09:42
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Еще новости
Страна и мир

Роспотребнадзор представил рекомендации для посетителей барбершопов

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте список рекомендаций для клиентов барбершопов. Посетителей таких заведений попросили обращать внимание на то, что мастер должен тщательно вымыть руки с мылом перед и после окончания обслуживания, а также на то, как дезинфицируются инструменты. Об этом сообщает Afisha Daily.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств» — рекомендует Роспотребнадзор.

Кроме того, клиентам стоит обращать внимание на белье, которое использует мастер. Его запаса в заведении должно хватать для индивидуального применения для каждого посетителя.

«Если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком», - заявили в ведомстве.

Надзорный орган призвал посетителей барбершопов следить, как проводится удаление остриженных волос с шеи и лица и есть ли у мастера медицинская книжка.

Также ведомство представило свое определение «барбершопа» — «это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться». Роспотребнадзор отметил, что в настоящее время в России такие заведения «становятся популярными».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
Хакеры научились взламывать гироскутеры
21 июля 2017
Хакеры научились взламывать гироскутеры
День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1

Идет загрузка...