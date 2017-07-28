Роспотребнадзор представил рекомендации для посетителей барбершопов

22:51, 28 июля 2017, ПАИ

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте список рекомендаций для клиентов барбершопов. Посетителей таких заведений попросили обращать внимание на то, что мастер должен тщательно вымыть руки с мылом перед и после окончания обслуживания, а также на то, как дезинфицируются инструменты. Об этом сообщает Afisha Daily.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств» — рекомендует Роспотребнадзор.

Кроме того, клиентам стоит обращать внимание на белье, которое использует мастер. Его запаса в заведении должно хватать для индивидуального применения для каждого посетителя.

«Если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком», - заявили в ведомстве.

Надзорный орган призвал посетителей барбершопов следить, как проводится удаление остриженных волос с шеи и лица и есть ли у мастера медицинская книжка.

Также ведомство представило свое определение «барбершопа» — «это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться». Роспотребнадзор отметил, что в настоящее время в России такие заведения «становятся популярными».