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Общество

16 зараженных голов свиней уничтожили на территории колонии №4 в Псковской области

Сегодня, 28 июля, в селе Середка Псковской области на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области проведена утилизация 8 голов свиней (с нарастающим итогом – 63 головы), бескровно умерщвлено за сутки – 8 голов свиней (с нарастающим итогом – 58 голов), подлежит уничтожению 152 головы свиней. Почва под помещением для содержания свиней обработана хлорной известью и дезинфицирующим раствором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, всего за сутки досмотрено 1012 единиц техники (с нарастающим итогом 8620 единиц техники), мясная продукция не уничтожена.

По информации заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды А. Горкунова, с начала 2017 года по настоящий момент на территории Псковской области обнаружено 13 трупов диких кабанов. Результаты лабораторных исследований дали отрицательный результат на вирус АЧС.

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