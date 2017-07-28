Провал дорожного покрытия произошел на улице Алтаева в Пскове

22:08, 28 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июля, в 19:25 в Пскове на улице Алтаева, дом 8 произошел провал дорожного полотна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 19:35 к месту происшествия направлена оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области». По прибытию на место происшествия в 19:40 было установлено, что на проезжей части имеется провал дорожного полотна на одной полосе двухсторонней дороги, площадью 1 метр и глубиной около 2 метров.

Спасатели выставили ограждения, на место прибыли сотрудники ГИБДД.