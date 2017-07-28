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Политика

Скончался создатель Диснейленда Марти Склар

Сооснователь всемирно известной сети парков развлечений Диснейленд Марти Склар скончался в возрасте 83 лет в своём доме на Голливудских холмах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он был лично знаком с легендарным Уолтом Диснеем, с которым на протяжении долгого времени сотрудничал. Он лично присутствовал на открытии всех Диснейлендов в мире, в том числе и в Шанхае. Этот парк самый новый, он был открыт в 2016 году.

Склар ушёл на пенсию в 2009 году, а его имя было увековечено на окне мэрии самого первого Диснейленда. Он был назван легендой «Диснея».

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