Скончался создатель Диснейленда Марти Склар

23:03, 28 июля 2017, ПАИ

Сооснователь всемирно известной сети парков развлечений Диснейленд Марти Склар скончался в возрасте 83 лет в своём доме на Голливудских холмах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он был лично знаком с легендарным Уолтом Диснеем, с которым на протяжении долгого времени сотрудничал. Он лично присутствовал на открытии всех Диснейлендов в мире, в том числе и в Шанхае. Этот парк самый новый, он был открыт в 2016 году.

Склар ушёл на пенсию в 2009 году, а его имя было увековечено на окне мэрии самого первого Диснейленда. Он был назван легендой «Диснея».