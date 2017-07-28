0
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
20:28
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
22:39
Хакеры научились взламывать гироскутеры
09:42
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Еще новости
Страна и мир

Путин призвал МВД РФ быть строже с лихачами на дорогах

Президент России Владимир Путин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с призывом быть строже к лихачам на дорогах. По словам главы государства, именно из-за превышения скорости на трассах в основном происходят ДТП с тяжёлыми последствиями, передает Life.

«Безусловно, качество дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжёлыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения», — отмечает Владимир Путин.

Ещё одной причиной является езда в состоянии алкогольного опьянения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
Хакеры научились взламывать гироскутеры
21 июля 2017
Хакеры научились взламывать гироскутеры
День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1

Идет загрузка...