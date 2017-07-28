Путин призвал МВД РФ быть строже с лихачами на дорогах

23:01, 28 июля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с призывом быть строже к лихачам на дорогах. По словам главы государства, именно из-за превышения скорости на трассах в основном происходят ДТП с тяжёлыми последствиями, передает Life.

«Безусловно, качество дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжёлыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения», — отмечает Владимир Путин.

Ещё одной причиной является езда в состоянии алкогольного опьянения.