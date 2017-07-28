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Страна и мир

Ученые выявили лучшие страны для женщин

Исследователи из США составили список стран наиболее благоприятных для женщин. Об это свидетельствуют данные опроса, проведенного американскими учеными среди 9 тыс. женщин, проживающих более, чем в 80 странах, пишет «Известия».

Респонденты делали свой выбор, исходя из нескольких критериев: уровень жизни в стране, уровень медицины и зарплата, на которую женщины могут рассчитывать. Самой благоприятной оказалась Швеция.

В значительной степени на этом сказалось прогрессивное отношение шведского правительства к женщинам. Власти страны называют гендерное равенство одним из главных приоритетов шведов. А опрос YouGov 2015 года показал, что у шведских мужчин и женщин самые прогрессивные взгляды на гендерное равенство в мире.

На второй строчке рейтинга расположилась Дания, следом за ней еще одна скандинавская страна – Норвегия. Также в десятку самых благоприятных стран для женщин вошли Финляндия, Канада, Австрия, Новая Зеландия и Австралия.

Худшими странами для прекрасного пола признаны Ирак, Пакистан, Боливия и Тунис.

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