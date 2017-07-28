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Госдума намерена ограничить сумму долга по потребительскому кредиту

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, предусматривающий ограничение суммы долга по потребительскому кредиту и ужесточение ответственности за незаконную выдачу кредитов. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что общая сумма долга заемщика, учитывая штрафы и проценты кредитора, не должна превышать полуторного размера кредита.

Также документ предлагает лишить судебной защиты непрофессионального кредитора или микрофинансовую организацию, которая незаконно ведет свою деятельность. За нелегальную деятельность такие организации будут штрафоваться на сумму от 200 до 500 тыс. рублей.

Авторами закона стали депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и член Совета Федерации Николай Журавлев. Они полагают, что закон позволит ограничить возможные злоупотребления в сфере потребительских кредитов и защитить права должников.

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