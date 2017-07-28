Правительство лимитировало ввоз озоноразрушающих веществ в Россию

11:17, 29 июля 2017, ПАИ

Правительство РФ ограничило ввоз в страну озоноразрушающих веществ, сообщила в субботу пресс-служба кабмина, передает «Известия».

«Установить с 25 августа по 31 декабря 2017 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В справке к документу отмечается, что 60% объема озоноразрушающих веществ (ОРВ) будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объема ОРВ — между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объема ОРВ — между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

Эти меры нацелены на обеспечение стабильности на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует. Кроме того, такое решение будет способствовать сохранению озонового слоя атмосферы.