В полиции Пскова рассказали, как удобнее получить паспорт

13:50, 29 июля 2017, ПАИ

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает, что граждане, желающие получить гражданский и заграничный паспорт, имеют право на скидку в 30 процентов при оплате госпошлины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госпошлина со скидкой 30% Госпошлина Получение паспорта нового поколения гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста 2450 рублей 3500 рублей Получение паспорта нового поколения несовершеннолетним гражданином Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет 2450 рублей 3500 рублей Получение паспорта нового поколения несовершеннолетним гражданином Российской Федерации в возрасте до 14 лет 1050 рублей 1500 рублей Получение заграничного паспорта гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет 1400 рублей 2000 рублей Получение заграничного паспорта гражданином Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет 1400 рублей 2000 рублей Получение заграничного паспорта гражданином Российской Федерации в возрасте до 14 лет 700 рублей 1000 рублей Получение и замена паспорта гражданина РФ 210 рублей 300 рублей Замена паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию 1050 рублей 1500 рублей Получение паспорта гражданина РФ в связи с хищением или утратой паспорта 1050 рублей 1500 рублей

Воспользоваться данным правом могут только лица, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг и осуществившие платеж через данный ресурс. Для этого нужно подать заявление на услугу через Единый портал государственных услуг, после чего ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению. Далее нужно выбрать безналичный способ оплаты при помощи банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона.

Пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг или подтвердить учетную запись пользователя можно в Центре обслуживания УВМ УМВД России по Псковской области (улица Петровская, дом 51, кабинет 108, вызов сотрудника по телефону 8(8112) 596-413).

При себе обязательно следует иметь паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).