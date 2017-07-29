До 25 градусов тепла и грозы обещают псковичам 30 июля
30 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +20 до +25.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе - до 15. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.