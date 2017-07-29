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Общество

10 псковичей в наркотическом состоянии задержали сотрудники ОМОНа

В Пскове сотрудники ОМОНа задержали граждан, находившихся в наркотическом опьянении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На текущей неделе в Пскове, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали 10 граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у них изъяли приспособления для употребления наркотиков.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, граждане привлечены к административной ответственности.

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