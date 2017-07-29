Худощавую псковичку с пирсингом в носу разыскивает полиция

13:28, 29 июля 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 25-летнюю Валентину Нэш, жительница областного центра. По имеющимся данным, с 25 июня 2017 года она отсутствует по месту жительства (район Любятово). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Была одета предположительно в тёмную футболку, синие джинсы с разрывами в области колен и бёдер и в черные туфли.

На шее - серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу пирсинг «гвоздик», в ушах маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.