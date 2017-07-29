Кассовый аппарат украл из ларька великолучанин

12:21, 29 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках местный житель украл из ларька кассовый аппарат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в конце мая текущего года в Великих Луках безработный, ранее судимый 28-летний великолучанин, сорвав навесной замок проник в торговое помещение одного из ларьков на улице Дружбы и похитил кассовый аппарат. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (Кража)УК РФ. Позже стражи порядка задержали подозреваемого и изъяли похищенное.

Дело передано в суд для рассмотрения.