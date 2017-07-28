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Страна и мир

Институт по разработке искусственных тканей и органов открылся в США

В Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, открылся научно-исследовательский институт ARMI, который займется разработкой технологии создания искусственных тканей и органов для их трансплантации, сообщаетсяна сайте организации.

Приоритетными направлениями института станут выращивание клеток и выведение на промышленные мощности коммерческого производства искусственных тканей и органов. RAMI должен стать тем координационным центром, который позволит превратить отдельные лабораторные прорывы в новую отрасль.

Главой научно-исследовательского института стал известный изобретатель и ученый Дин Кеймен. Именно он является создателем протезной руки LUKE, инвалидной коляски, способной спускаться и подниматься по лестнице, а также сегвея.

На церемонии открытия научного центра Кеймен рассказал, что уже в ближайшие годы специалисты ARMI должны научиться выращивать искусственные кожу, кости и нервы. Выведение  их производства на промышленные мощности должно повысить их доступность для широкого круга людей. Ожидается, что первыми кандидатами на трансплантацию станут американские ветераны боевых действий.

«Мы собираемся выращивать ткани и органы для людей всего мира. Мы обещаем правительству, что превратим эту науку в отрасль», — пообещал Кеймен.

ARMI будет существовать за счет государственно-частного партнерства. Первый контракт с институтом сразу на семь лет подписало Министерство обороны США, которое ожидает скорого прорыва от центра Кеймена.

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