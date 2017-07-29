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Общество

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове

Сегодня, 29 июля, в Пскове на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на отрезке расширения полос произошло боковое столкновение двух иномарок. Проезд затруднен в сторону района Завеличье.

Кроме того, на перекрестке улиц Юбилейной и Шостака, в сторону ТРК «Акваполис» затруднен поворот в связи с вынужденной техническим повреждением грузовой фуры с цистерной.

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