Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове

12:59, 29 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 29 июля, в Пскове на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на отрезке расширения полос произошло боковое столкновение двух иномарок. Проезд затруднен в сторону района Завеличье.

Кроме того, на перекрестке улиц Юбилейной и Шостака, в сторону ТРК «Акваполис» затруднен поворот в связи с вынужденной техническим повреждением грузовой фуры с цистерной.