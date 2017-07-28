Мединский заявил о рекордной посещаемости театров и кинотеатров в России

14:42, 29 июля 2017, ПАИ

Министр культуры Владимир Мединский на совещании президента страны с членами правительства отметил, что посещаемость российских театров достигла рекордных показателей с 1991 года, сообщает Interfax.

«Внутри нашей страны мы видим фактически театральный, гастрольный и филармонический бум. В прошлом году посещаемость наших театров превысила 38 миллионов человек. Это абсолютный рекорд с 1991 года», — заявил Мединский.

Он отметил, что лучший показатель посещаемости зафиксирован и в российских кинотеатрах, а Московская филармония второй год подряд бьет свой же рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, по продаже сезонных абонементов.

Также Мединский обратил внимание президента на рост внебюджетных доходов театров. За последние шесть лет этот показатель среди всех подобных заведений вырос на 69%, а среди федеральных театров — на 105%.

Министр культуры отдельно остановился на развитии программы «Большие гастроли», которая была начата по поручению главы государства в 2014 году.

«Программа «Больших гастролей», которую мы начали по поручению вашему и администрации в 2014 году, — это гастроли лучших столичных театров в удаленных регионах России — в этом году даст следующие показатели: 350 тысяч проданных билетов, 700 спектаклей. Это в четыре раза больше, чем два года назад», — отчитался Мединский.

За последние годы, по словам министра, госфинансирование программы остается на одном и том же уровне, зато заметно выросло участие спонсоров, а также региональных властей.