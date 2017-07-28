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Ученые из Сибири синтезировали препятствующее развитию гриппа вещество

Ученые Новосибирского института органической химии им.Н.Н.Ворожцова (НИНХ) синтезировали вещество, эффективное против гриппа, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», передает «Интерфакс».

«Соединение солоксолон метил (СМ) - полусинетическое производное глицирретовой кислоты, содержащейся в корнях солодки, - показало высокую активность против вируса гриппа А», - говорится в сообщении.

Соединение воздействует на вирус на раннем этапе, препятствуя связыванию вируса с клеткой-хозяином и проникновению внутрь нее, а также предотвращает развитие осложнений.

Опыты на мышах показали, что солоксолон метил снижает концентрацию вируса в легких инфицированных мышей, а также препятствует развитию в этом органе патологических изменений, приводящих к пневмонии. «Таким образом, полученное соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве платформы для создания нового лекарственного препарата, обладающего комплексным действием», - отмечается в издании.

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