Эксперты назвали топ-5 самых быстрых 100-сильных автомобилей

18:06, 29 июля 2017, ПАИ

Автомобильные эксперты составили рейтинг автомобилей с мощностью двигателей не более 100 лошадиных сил, представленных на российском рынке. Результаты исследования были опубликованы 29 июля. Об этом сообщает «Известия».

Лидером пятерки быстрых автомобилей стала Skoda Rapid с двигателем в 90 л. с. Также в тройку победителей попали две модели Datsun — on-DO и mi-DO — и Smart ForTwo.

На четвертом месте оказался Renault Logan, а пятое разделили сразу два автомобиля — Hyundai Solaris и KIA Rio. Отечественная LADA Kalina заняла лишь шестое место, правда, обогнав Toyota Corolla.