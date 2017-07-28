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Эксперты назвали топ-5 самых быстрых 100-сильных автомобилей

Автомобильные эксперты составили рейтинг автомобилей с мощностью двигателей не более 100 лошадиных сил, представленных на российском рынке. Результаты исследования были опубликованы 29 июля. Об этом сообщает «Известия».

Лидером пятерки быстрых автомобилей стала Skoda Rapid с двигателем в 90 л. с. Также в тройку победителей попали две модели Datsun — on-DO и mi-DO — и Smart ForTwo.

На четвертом месте оказался Renault Logan, а пятое разделили сразу два автомобиля — Hyundai Solaris и KIA Rio. Отечественная LADA Kalina заняла лишь шестое место, правда, обогнав Toyota Corolla.

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