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Джордж Клуни подаст в суд на журнал за нелегальную съемку его детей

Американский актер Джордж Клуни начнет судебное разбирательство с французским журналом Voici за публикацию снимков его новорожденных близнецов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Канал приводит заявление, распространенное актером. «На прошлой неделе фотографы из журнала Voici перелезли через наш забор, залезли на наше дерево и нелегально сняли наших детей, находящихся в доме. Фотографы, агентство и издание понесут полное наказание по всей строгости закона», — говорится в послании.

По словам Клуни, этой меры требует безопасность младенцев. О том, что у актера и его жены Амаль Клуни родилась двойня, стало известно 6 июня. Мальчика назвали Александер, а девочка получила имя Элла.

Джордж Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В июле его лицо признали самым красивым среди мужчин-знаменитостей.

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