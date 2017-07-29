Иван Цецерский принимает участие в праздновании 87-й годовщины образования ВДВ России под Москвой

14:12, 29 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 29 июля, глава Пскова Иван Цецерский по приглашению Командующего ВДВ России, генерал-полковника Андрея Сердюкова, Военного совета и ветеранов воздушно-десантных войск принимает участие в праздновании 87-й годовщины образования крылатой пехоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мероприятие проходит на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская область) в преддверии 2 августа. На него прибыли командиры частей и соединений ВДВ со всей страны. Присутствует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также его тульский коллега Алексей Демин и другие.

Также в мероприятии принимает участие командир 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец с делегацией ветеранов воинского соединения.

Кроме того, с наступающим праздником командование, действующих военнослужащих и ветеранов ВДВ поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Праздник открыли показательные выступления воинов-десантников, на полигоне были продемонстрированы возможности военной техники последнего поколения и выучка личного состава соединений ВДВ. Музыкальным подарком десантникам всей страны стало выступление знаменитого ансамбля Псковской дивизии «Голубые молнии», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. основателем ВДВ является генерал армии Василий Маргелов.