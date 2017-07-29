0
17:38
Сильные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие сутки
16:49
Командир псковской 76 дивизии ВДВ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
17:13
Ливни и грозы с усилением ветра прогнозируются в Псковской области 29 и 30 июля
15:15
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
12:12
Грозы и ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 29 июля
Еще новости
Общество

Иван Цецерский принимает участие в праздновании 87-й годовщины образования ВДВ России под Москвой

Сегодня, 29 июля, глава Пскова Иван Цецерский по приглашению Командующего ВДВ России, генерал-полковника Андрея Сердюкова, Военного совета и ветеранов воздушно-десантных войск принимает участие в праздновании 87-й годовщины образования крылатой пехоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мероприятие проходит на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская область) в преддверии 2 августа. На него прибыли командиры частей и соединений ВДВ со всей страны. Присутствует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также его тульский коллега Алексей Демин и другие.

Также в мероприятии принимает участие командир 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец с делегацией ветеранов воинского соединения.

Кроме того, с наступающим праздником командование, действующих военнослужащих и ветеранов ВДВ поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Праздник открыли показательные выступления воинов-десантников, на полигоне были продемонстрированы возможности военной техники последнего поколения и выучка личного состава соединений ВДВ. Музыкальным подарком десантникам всей страны стало выступление знаменитого ансамбля Псковской дивизии «Голубые молнии», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. основателем ВДВ является генерал армии Василий Маргелов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сильные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие сутки
29 июля 2017
Сильные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие сутки
Командир псковской 76 дивизии ВДВ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
29 июля 2017
Командир псковской 76 дивизии ВДВ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Ливни и грозы с усилением ветра прогнозируются в Псковской области 29 и 30 июля
28 июля 2017
Ливни и грозы с усилением ветра прогнозируются в Псковской области 29 и 30 июля
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
28 июля 2017
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории 1
Грозы и ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 29 июля
28 июля 2017
Грозы и ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 29 июля
Участники автопробега «Дружба Берлин - Москва» будут работать над позитивным имиджем России перед ЧМ-2018
28 июля 2017
Участники автопробега «Дружба Берлин - Москва» будут работать над позитивным имиджем России перед ЧМ-2018

Идет загрузка...