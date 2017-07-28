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Страна и мир

Белорусского туриста взяли в заложники после отказа жениться

Туриста из Белоруссии взяли в заложники вооруженные родственники девушки, на которой он отказался жениться. Об этом сообщило на официальной странице в фейсбуке Министерство иностранных дел республики.

«Белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что находчивый белорус смог скрытно от похитителей отправить смс в белорусское посольство. В сообщении он указал точный адрес, детальную планировку помещений, количество вооруженных лиц и их размещение в здании.

Прибывший наряд полиции освободил мужчину, после чего тот успешно вернулся в Белоруссию. МИД страны посоветовал гражданам внимательнее относиться к рекомендациям ведомства и быть «осторожней с обещаниями жениться».

В комментариях к записи пользователи спрашивали, о какой стране идет речь. Однако представители МИДа отказались отвечать на вопрос, сославшись на закон Белоруссии Об информации, информатизации и защите информации.

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