Умер академик и бывший посол России во Франции Юрий Рыжков

16:34, 29 июля 2017, ПАИ

Умер академик, советский и российский ученый, правозащитник и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Ему было 86 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московской Хельсинской группы (МХГ).



Прощание с ним пройдет в Сахаровском центре. Время и дата пока не уточняются.



Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года. Ученый в области в области механики жидкости и газа, академик Российской академии наук (РАН).



В 1989-1991 годах он был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. С 1992 по 1999 годы занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России во Франции и состоял в Президентском Совете.



Его наградили медалью «Защитника свободной России» в 1997 году, а также удостоили многих других наград российских и зарубежных академий и научных сообществ. Имеет Грамоту Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания.



Рыжков был одним из создателей в начале 2000-х годов Общественного комитета защиты ученых. Комитет поддерживал российских ученых, которые ФСБ бездоказательно обвиняла в государственной измене, шпионаже и разглашении государственной тайны.



В 2002 году он стал членом Совета Международного Пагуошского движения (ученые, которые выступают за мир, разоружение и международную безопасность — РБК.). Был участником Конгресса российской интеллигенции и «Круглого стола 12 декабря». В 2016 году академика наградили премией МХГ за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.