Командир псковской 76 дивизии ВДВ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

16:49, 29 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 29 июля, командир 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами). Одну из высших наград России Алексею Наумецу вручил Командующий ВДВ страны Андрей Сердюков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, глава Пскова Иван Цецерский, командир 76 дивизии ВДВ Алексей Наумец с делегацией ветеранов воинского соединения по приглашению Командующего ВДВ России, генерал-полковника Андрея Сердюкова, Военного совета и ветеранов воздушно-десантных войск принимает участие в праздновании 87-й годовщины образования крылатой пехоты, которое проходит на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская область).

Алексей Наумец - кадровый военный, в воздушно-десантных войсках с 1986 года. Алексей Наумец прошел вооруженные конфликты в Чечне, Абхазии, Грузии. Командиром псковской 76-й дивизии Наумец был назначен указом Президента России 27 февраля 2013 года. На эту должность он пришел с должности начальника штаба 106-й воздушно-десантной дивизии. В июне 2014 года указом Президента России Алексею Наумцу было присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Под его командованием 76 дивизия неоднократно становилась лучшей среди частей и соединений ВДВ, входит в резерв Верховного Главнокомандующего, является одной из самых боеспособных в стране.