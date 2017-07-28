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Культура

В «Михайловском» открыли выставку, посвящённую первому приезду Пушкина

К двухсотлетию первого приезда А. С. Пушкина в родовое имение летом 1817 года в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» развернули фондовую выставку «…В псковскую деревню». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала пресс-атташе музея Лидия Токарева.

На фото: Владимир Алексеев. Петровское. Озеро (1981). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Новая экспозиция размещена в музее-усадьбе «Тригорское». «Она лаконична: о пути юного поэта из северной столицы в псковскую глубинку рассказывают двадцать с небольшим предметов, - отметила Лидия Токарева. -  Это документы [прошение только что назначенного коллежским секретарём Пушкина об отпуске и паспорт, выданный ему для поездки в Псковскую губернию], гравюры с видами Петербурга, Царского Села, Святогорья, вещи из багажа путешественника начала XIX века, силуэтные портреты тех, кто жил в Михайловском и Тригорском в те летние месяцы; журнал с одной из первых публикаций Александра Пушкина».  

Планируется, что выставка «…В псковскую деревню» будет работать в Тригорском до 30 сентября. Она открыта ежедневно с 10:00 до 17:30,  а в пятницу и субботу — до 19:30.

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