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Культура

30 июля будут объявлены победители конкурсной программы фестиваля «Словенское поле» в Пскове

Сегодня, 30 июля,  в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2 ) состоится подведение итогов фестиваля «Словенское поле – 2017», внесенного в национальный календарь событий Российской Федерации.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель оргкомитета фестиваля, поэт Андрей Бениаминов, мероприятие начнётся в 11:00 с мастер-класса лауреата премии имени   М. Е. Салтыкова-Щедрина, лауреата конкурса «Золотое перо России» обладателя гран-при международного конкурса-марафона «Русской рифмы победный калибр», поэта Василия Рысенкова.

В 12:00 будут подведены итоги и награждены победители конкурса стихов о Пскове «Там, где к Великой мчится Пскова…» посвящённого памяти поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова — Станислава  Золотцева. В 13:00 состоится подведение итогов и награждение участников конкурса «Словенское поле».

После этого пройдут литературно-музыкальные чтения с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей. В 15:30 начнётся церемония закрытия «Словенского поля - 2017».

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