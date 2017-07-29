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Две машины столкнулись ночью на трассе Р-23 в Псковском районе

30 июня около 2:20 в Псковском районе произошло ДТП на 282-м километре трассы Р-23. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.  Для ликвидации последствий аварии привлекались 4 сотрудника ведомства и одна единица техники.

Ещё одна авария минувшей ночью случилась около 0:10 в посёлке Плюсса на улице Победы. Там в ДТП попал мотоциклист. На помощь ему выезжали два работника МЧС, была задействована одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется, добавили в пресс-службе.

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