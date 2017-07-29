Западный трипс обнаружен в каланхоэ и хризантемах, поступивших псковскому предпринимателю

11:58, 30 июля 2017, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям при проведении в Пскове карантинного фитосанитарного досмотра срезанных хризантем и каланхоэ в горшках обнаружили карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, цветы поступили в адрес индивидуального предпринимателя. Выращены они были в Нидерландах.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов, собственнику продукции выдано предписание об уничтожении зараженной партии.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankiniella occidentalis Perg.) – мелкое (до 2 мм), тонкое насекомое с узкими бахромчатыми крыльями. Повреждает более 300 цветочных растений и овощных культур закрытого грунта. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, но еще и тем, что он также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений.