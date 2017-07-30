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Общество

Владимир Путин принимает в Петербурге парад в честь Дня Военно-Морского флота

Сегодня, 30 июля, в Санкт-Петербурге проходит главный в стране парад в честь Дня Военно-Морского флота. Принимает его президент России Владимир Путин.

Как сообщает «Фонтанка», вертолет главы государства приземлился на Заячьем острове.  Верховный главнокомандующий в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Владимира Королева поднялся на борт катера, направившегося к малому противолодочному кораблю «Уренгой». Там был дан залп салютной пушки в честь первого в истории Петербурга масштабного морского парада с привлечением авиации.

Планируется, что позже Владимир Путин прибудет на Сенатскую площадь, где произнесёт поздравительную речь.

Добавим, что по Неве торжественно пройдут более 60-ти подводных и надводных кораблей, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Завершит парад пролет парадной группы морской авиации над Сенатской площадью.

Кроме того, сегодня будет открыт доступ на корабли, пришвартованные к набережной Лейтенанта Шмидта.

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