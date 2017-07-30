Международный День дружбы празднуется сегодня

11:08, 30 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июля, празднуется Международный день дружбы (International Day of Friendship). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, пишет сalend.ru.

Идеологической основой для праздничной даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы). ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в документе.

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

Международный день дружбы, учрежденный ООН, — не единственный праздник подобного рода: 9 июня отмечается Международный день друзей.