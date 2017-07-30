Не оставлять детей без присмотра призывает псковичей полиция

11:36, 30 июля 2017, ПАИ

Полиция призывает жителей Псковской области оставлять детей без присмотра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, ребёнку следует напоминать о Правилах дорожного движения, используя для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, по дороге в детский сад или школу. «Находясь с детьми на улице, полезно объяснять им все, что происходит на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей. Укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под колеса движущихся транспортных средств», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, дети должны знать, что без взрослых на дорогу выходить нельзя, ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара, переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились, проезжая часть предназначена только для транспортных средств, движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора, в общественном транспорте нельзя высовываться из окон, выставлять руки или какие-либо предметы.

Кроме того, в полиции обратили внимание на то, что при выезде на природу для купания детей следует выбирать тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном, детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя, за купающимся ребенком должно вестись непрерывное наблюдение, во время купания нужно запретить детям прыгать в воду, особенно в незнакомых местах, а также нырять с перил, ограждений или с берега, следует решительно пресекать шалости детей на воде.

«Постоянно напоминайте ребенку о правилах безопасности на улице и дома: не уходи далеко от своего дома, двора; не бери ничего у незнакомых людей на улице; обходи компании незнакомцев; избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов; не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт; не открывай дверь людям, которых не знаешь; не садись в чужую машину; на все предложения незнакомцев отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от них туда, где есть люди; в случае опасности не стесняйся звать окружающих на помощь на улице, в транспорте, в подъезде; если неизвестные пытаются тебя схватить, применяют силу - кричи, вырывайся, убегай» - обратились к псковичам в полиции.

Призывали жителей региона помнить о соблюдении правил безопасности и дома: не оставлять без присмотра включенные электроприборы; не оставлять ребёнка одного в квартире; заблокировать доступ к розеткам; избегать контакта ребёнка с газовой плитой и спичками; нельзя, чтобы дети оказывались одни возле открытых окон.