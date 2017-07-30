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Общество

Пить из лужи и есть кору советуют в псковском МЧС заблудившимся в лесу

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило некоторые меры предосторожности, которые стоит соблюдать, отправляясь в лес. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства,   собираясь в лес, необходимо рассказать о времени и о предполагаемом маршруте  своим близким, с собой нужно взять заряженный мобильный телефон с положительным балансом на счёте , нож, спички в сухой коробочке и часы.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. «Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной», - отметили в МЧС.

Кроме того, там рекомендовали изучить карту местности, запомнить ориентиры, а во время движения – оставлять зарубки.  «Избегайте передвижения по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза», - призвали псковичей.

«Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какой-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное – не паниковать и не терять самообладания! – отметили в МЧС. - Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и так далее».

Отыскать дорогу к населенному пункту также помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Можно выходить «на воду» - вниз по течению.

Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную сторону.

Если же заблудившийся человек не уверен в своих силах, то ему лучше остаться на месте и жать помощи, это же касается и детей.  «Если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу несколько дней», - призывали в МЧС. В ведомстве рассказали, что питаться в этот период можно внутренней частью коры лиственных деревьев, почками, ягодами, пить -  из лесной лужи (можно делать это через носовой платок), чувство жажды можно «обхитрить», положив под язык маленький камушек или пожевав травинку, а при ссадинах поможет пихтовая смола (а также еловая и сосновая), она и дезинфицирует, и заживляет. Укрытие можно построить из надломленного дерева, уложив на него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска, настил изготавливается из тех же жердей.

«Если вы или ваши близкие заблудились в лесу, звоните в службу спасения по телефонам «101» или «112», - заключили в МЧС. 

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