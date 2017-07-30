В суд направлено дело двух великолучан, ограбивших прохожего

12:38, 30 июля 2017, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки завершил расследование уголовного дела в отношении двух безработных, ранее судимых великолучан 35 и 33 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия было установлено, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале текущего года утром у подъезда дома по улице Дьяконова напали на прохожего. С применением насилия они похитили у потерпевшего мобильный телефон и кошелек, в котором находились две банковские карты и 9 тысяч рублей. Причиненный ущерб превысил 25 тысяч рублей.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны полицией.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством, этим гражданам может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.