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Общество

В суд направлено дело двух великолучан, ограбивших прохожего

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки завершил расследование  уголовного дела в отношении двух безработных, ранее судимых великолучан 35 и 33 лет.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе  следствия было установлено, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале текущего года утром у подъезда дома по улице Дьяконова напали на прохожего. С  применением насилия они похитили у потерпевшего мобильный телефон и кошелек, в котором находились две банковские карты и  9 тысяч рублей. Причиненный ущерб  превысил 25 тысяч рублей.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые  были задержаны полицией.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством, этим гражданам  может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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