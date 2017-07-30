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Общество

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству

Президент России Владимир Путин  подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Этот документ направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, сообщается на официальном сайте Кремля.

В соответствии с документом, существенно увеличиваются санкции статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за указанные деяния, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, либо в отношении двух или более лиц, а также если перечисленные деяния совершены посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, рассчитанных на неопределенный круг лиц.

Таким образом, эти преступления отнесены к категории особо тяжких и фактически по степени общественной опасности приравнены к умышленному убийству, что влечет за собой изменение объема последствий, связанных с порядком расследования уголовных дел по преступлениям этой категории, а также с применением положений Кодекса, регулирующих вопросы назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания, определения рецидива преступления, вида исправительного учреждения, погашения судимости и другие.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

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