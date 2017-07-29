Нарушение правил безопасности при газосварочных работах стало причиной пожара в гараже в псковской деревне Опочицы
Причиной пожара в гараже в деревне Опочицы Псковского района стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате пожара, произошедшего около 18:30 29 июля, огонь повредил потолочное перекрытие гаража и хранившееся в нём имущество.
Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасти удалось три соседних гаража.