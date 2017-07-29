0
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
Еще новости
Происшествия

Нарушение правил безопасности при газосварочных работах стало причиной пожара в гараже в псковской деревне Опочицы

Причиной пожара в гараже в деревне Опочицы Псковского района стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате пожара, произошедшего около 18:30 29 июля, огонь повредил потолочное перекрытие гаража и хранившееся в нём имущество.

Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасти удалось три соседних гаража. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС

Идет загрузка...