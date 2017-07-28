Парки культуры теперь могут показывать отечественные фильмы без прокатного удостоверения
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Как сообщается на сайте главы государства, по обновлённому закону российским музеям, выставочным залам, домам и дворцам культуры, клубам, паркам культуры и отдыха, библиотекам, архивам, научным или образовательным организациям больше не требуется прокатное удостоверение для показа перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Этот Федеральный закон 20 июля приняла Государственная Дума, а 25 июля одобрил Совет Федерации.