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Культура

Парки культуры теперь могут показывать отечественные фильмы без прокатного удостоверения

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Как сообщается на сайте главы государства, по обновлённому закону российским музеям, выставочным залам, домам и дворцам культуры, клубам, паркам культуры и отдыха, библиотекам, архивам,  научным или образовательным организациям больше не требуется прокатное удостоверение для показа  перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Этот Федеральный закон 20 июля приняла Государственная Дума, а 25 июля одобрил  Совет Федерации.

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