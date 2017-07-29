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Злоупотребляющего спиртным мужчину с язвами на руках ищет полиция в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Алексея Владимировича Яковлева 1964 года рождения. Этот пскович с 20 июня отсутствует по месту жительства,  до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.    

На вид мужчине около 60-65 лет, рост 184 сантиметров, худощавого  телосложения,  волосы темно-русые, носит усы, на руках - язвы, связанные с его заболеванием, нет передних зубов, сутулится.

Предположительно, был одет в спортивную одежду и  светлые кроссовки.

Злоупотребляет алкогольными напитками.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого,  просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.

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