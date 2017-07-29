Злоупотребляющего спиртным мужчину с язвами на руках ищет полиция в Пскове

15:22, 30 июля 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Алексея Владимировича Яковлева 1964 года рождения. Этот пскович с 20 июня отсутствует по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине около 60-65 лет, рост 184 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, носит усы, на руках - язвы, связанные с его заболеванием, нет передних зубов, сутулится.

Предположительно, был одет в спортивную одежду и светлые кроссовки.

Злоупотребляет алкогольными напитками.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.