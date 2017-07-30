Митингом и парадом катеров отметили в Пскове День Военно-Морского флота

14:10, 30 июля 2017, ПАИ

В День Военно-Морского флота России 30 июля в Пскове на набережной Флотской Славы прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие несколько сотен жителей и гостей города, моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, руководство региона и города, депутаты Псковского областного Собрания и другие официальные лица.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, перед началом официальной церемонии в акватории реки Великой катера дивизиона пограничных сторожевых катеров погрануправления выстроились кильватерным строем, а личный состав управления построился на Флотской набережной. Начальник областного Пограничного управления Андрей Парамонов совершил ритуал приветствия кораблей, а затем — личного состава.

Под гимн Российской Федерации на набережной Флотской Славы начался торжественный митинг.

«Псковская земля непрерывно своей историей связана с историей зарождения и развитием отечественного флота. Многие псковичи, имевшие непосредственное отношение к созданию флота, бороздившие воды мирового океана, оставили свои имена в истории нашего государства и на картах мира. Несмотря на значительную отдаленность от морских пространств в Пскове почитают морские традиции», — сказал Андрей Парамонов. Он отметил, что День Военно-Морского флота — поистине всенародный, интернациональный праздник, который празднуют люди разных поколений.

От имени губернатора Псковской области и администрации региона офицеров, мичманов, матросов поздравила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она также отметила, что этот праздник по праву отмечают все жители города Пскова — города Воинской Славы, традиции которого имеют прямое отношение к сегодняшнему событию.

«Патриотизм, героизм, готовность встать на защиту Родины во все времена были и остаются силою нашего государства. У Военно-Морского флота по-настоящему героическое прошлое. Блистательные подвиги наших моряков не раз доказывали, что Россия — великая морская держава. И Псковская область играет здесь заметную и значительную роль. Россия сумела отстоять свой суверенитет и независимость. Так было всегда, так будет навеки», — сказала Вера Емельянова.

Она пожелала всем благополучия, успехов в совершении поставленных целей и служении стране.

Кроме того, со словами приветствия к собравшимся обратились заместитель председателя Псковского областного Собрания Борис Полозов, и. п. главы Пскова Владимир Воробьев, председатель псковского регионального отделения всероссийской общественной организации «Морское Собрание» Виктор Бибиков, настоятель воинского храма Александра Невского отец Олег Тэор.

Также в ходе мероприятия отличившиеся сотрудники погрануправления были награждены ценными памятными подарками, отмечены благодарностями и воинскими званиями.

Завершился митинг возложением к памятному знаку псковичам-флотоводцам под многократные оружейные залпы корзины с цветами.

Праздник продолжился концертной программой с участием творческих коллективов города Пскова и показательными выступлениями великолукского авиационно-спортивного клуба.

День Военно-Морского Флота Российской Федерации, согласно Указу Президента России Владимира Путина, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. По традиции в этот день в Пскове на реке Великой чтят моряков, сотрудников флотских учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также вспоминают прославленные династии моряков, родившихся в Псковской области — Голинищевых-Кутузовых, Назимовых, Лаптевых.