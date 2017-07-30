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Общество

Закон о садоводствах подписал президент

Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин. Этот документ вступит в силу с 1 января 2019 года, при этом в отношении завершения отдельных реорганизационных процедур установлен переходный период до 5 лет, сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяет особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций.

Предусматривается, что для ведения садоводства и огородничества граждане могут создавать садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Также документ устанавливает требования к созданию, реорганизации и ликвидации таких товариществ, управлению ими и контролю за их деятельностью, а особенности членства граждан в этих товариществах.

Документ определяет права и обязанности граждан при ведении ими садоводства и огородничества в индивидуальном порядке (без участия в товариществе и без создания товарищества).

Федеральный закон регулирует отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления садовых земельных участков и огородных земельных участков, строительства объектов капитального строительства на садовых земельных участках, определяются формы и порядок поддержки ведения садоводства и огородничества органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Кроме того, документ регулирует отношения по добыче подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами, в том числе вводятся нормы, направленные на упрощение порядка лицензирования скважин, принадлежащих указанным товариществам, при этом требование об обязательном лицензировании таких скважин вступает в силу с 1 января 2020 года.

Подписанный президентом закон признаёт  утратившим силу ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», Закон Российской Федерации «О недрах» и другие законодательные акты Российской Федерации.

Предусматриваются переходные положения, регулирующие отношения, возникшие ранее в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В частности, устанавливается, что учредительные документы и наименования некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями Федерального закона при первом изменении учредительных документов таких организаций.

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