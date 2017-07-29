0
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
Еще новости
Происшествия

В Сирии погиб журналист Russia Today

Сегодня, 30 июля, в Сирии при обстреле со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство», которая запрещена в России, погиб корреспондент телеканала Russia Today. Журналист был убит во время освещения операции против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции  Хомс, сообщают российские СМИ со ссылкой на арабскую версию Russia Today.

При ракетном обстреле также получил ранения оператор телеканала.

Известно, что погибшего звали Халид аль-Хатыб. Ему было 22 года. Он не только работал тележурналистом, но и учился в университете Дамаска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 3
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС

Идет загрузка...