В Сирии погиб журналист Russia Today

15:54, 30 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июля, в Сирии при обстреле со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство», которая запрещена в России, погиб корреспондент телеканала Russia Today. Журналист был убит во время освещения операции против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс, сообщают российские СМИ со ссылкой на арабскую версию Russia Today.

При ракетном обстреле также получил ранения оператор телеканала.

Известно, что погибшего звали Халид аль-Хатыб. Ему было 22 года. Он не только работал тележурналистом, но и учился в университете Дамаска.