28 градусов тепла и дождь обещают псковичам в последний день июля

17:09, 30 июля 2017, ПАИ

31 июля в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью будет от +9 до +14 градусов, днем - от +23 до +28. Ветер прогнозируется западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.