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Общество

28 градусов тепла и дождь обещают псковичам в последний день июля

31 июля в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем местами пройдут  кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью будет от +9 до +14 градусов,  днем - от +23 до +28. Ветер прогнозируется западного направления со скоростью  5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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