Более 100 авторов приняли участие в фестивале «Словенское поле - 2017»

16:52, 30 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июля, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках фестиваля «Словенское поле - 2017» состоялся конкурс стихов «Там, где к Великой мчится Пскова...». Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова - Станислава Золотцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В фестивале приняли участие более сотни современных литераторов. Авторы из Архангельска, Воронежа, Калининграда, Костромы, Саратова, Смоленска, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Уфы, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Беларуси, Испании, Эстонии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

От имени главы Пскова Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова поприветствовала участников фестиваля и поблагодарила их за вклад в современное литературное творчество. «Не только великие писатели оставили свой след в истории литературы. Каждый из вас вкладывает свою стихотворную строчку в этот удивительный мир стихов Псковской земли. Желаю вам писать так, чтобы позавидовали великие поэты. Надеюсь, что авторы, которые сегодня получают дипломы победителя, достойны великого звания - поэта Псковской земли», - заключила Ольга Федорова и вручила победителям дипломы и памятные подарки.

После награждения победителей состоялись литературно-музыкальные чтения с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей, выступления бардов, поэтический вечер «Вне формата».

Добавим, поэтический фестиваль «Словенское поле» проводится в Псковской области с 2008 года. Инициаторами и организаторами фестиваля являются Псковское региональное отделение Союза писателей России и Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды».

Отметим, произведения авторов, занявших призовые места, будут опубликованы в сборнике фестиваля «Словенское поле - 2017».