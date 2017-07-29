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Директора пяти невельских школ оштрафованы за неразмещённые отчёты

Директоров пяти образовательных учреждений по результатам проведенной Невельской межрайонной прокуратурой проверки оштрафовали за нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской прокуратуре, каждому из руководителей назначен штраф в 15 тыс. рублей.

В ходе проверки было установлено, что директор одного из образовательных учреждений в нарушение закона не разместил отчеты об исполнении 30 договоров в течение 7 дней с момента их исполнения.  Отчеты были опубликованы спустя 10 месяцев. Аналогичные нарушения закона выявлены в деятельности других образовательных учреждений.

По результатам проверки межрайонным прокурором в отношении 5 директоров образовательных учреждений были вынесены постановления о возбуждении административных дел, предусмотренных частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ. Они были  направлены в УФАС по Псковской области для рассмотрения по существу, по итогам которого руководителям были назначены штрафы.

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