0
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
Еще новости
Происшествия

Два больных туберкулёзом невельчанина отправились в больницу по решению суда

Решением Невельского районного суда удовлетворены административные исковые заявления межрайонного прокурора о госпитализации двух больных с открытой формой туберкулеза в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что двое жителей района страдают заразной формой туберкулеза. В нарушение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ  «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» они неоднократно отказывались от прохождения лечения в условиях стационара и амбулаторно. При этом один из них являлся источником приобретенного заболевания у другого.

В ходе судебного заседания административные ответчики отрицали факт наличия у них заболевания. Однако согласно заключению комиссии врачей ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер»  данные лица страдают тяжелым заболеванием, нуждаются в обязательном диспансерном наблюдении, в госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Кроме того, административные ответчики ведут активный образ жизни, посещают общественные места, в связи с чем, являются потенциально опасным лицом для окружающих людей.

В связи с тем, что при активной форме туберкулеза его вирус распространяется воздушно-капельным путем, что делает возможным заражение в ходе бытового общения значительного числа граждан, межрайонный прокурор в Невельский районный суд направил  административные исковые заявления о принудительной  госпитализации больных.  Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 3
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС

Идет загрузка...