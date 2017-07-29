Два больных туберкулёзом невельчанина отправились в больницу по решению суда

17:00, 30 июля 2017, ПАИ

Решением Невельского районного суда удовлетворены административные исковые заявления межрайонного прокурора о госпитализации двух больных с открытой формой туберкулеза в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что двое жителей района страдают заразной формой туберкулеза. В нарушение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» они неоднократно отказывались от прохождения лечения в условиях стационара и амбулаторно. При этом один из них являлся источником приобретенного заболевания у другого.

В ходе судебного заседания административные ответчики отрицали факт наличия у них заболевания. Однако согласно заключению комиссии врачей ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» данные лица страдают тяжелым заболеванием, нуждаются в обязательном диспансерном наблюдении, в госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Кроме того, административные ответчики ведут активный образ жизни, посещают общественные места, в связи с чем, являются потенциально опасным лицом для окружающих людей.

В связи с тем, что при активной форме туберкулеза его вирус распространяется воздушно-капельным путем, что делает возможным заражение в ходе бытового общения значительного числа граждан, межрайонный прокурор в Невельский районный суд направил административные исковые заявления о принудительной госпитализации больных. Суд удовлетворил требования прокуратуры.