Сотрудника невельского КУМИ суд наказал за не опубликованный отчёт о проверке предприятия

18:14, 30 июля 2017, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок» выявила нарушение, допущенное должностным лицом Комитета по управлению муниципальным имуществом и инвестициям Невельского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, этот сотрудник не разместил в установленный законом 10-дневный срок сведения о результатах внеплановой выездной проверки с 25 по 26 мая в отношении ООО «Милка».

За допущенные нарушения 12 июля межрайонный прокурор в отношении консультанта КУМИ, ответственной за внесение сведений в Единый реестр проверок, вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ (не размещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственного органа в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законом).

Решением суда сотруднице комитета назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.