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Общество

О мерах пожарной безопасности напомнили специалисты МЧС жителям великолукского Плаксино

30 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели  профилактический рейд в деревне Плаксино Великолукского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью мероприятия было проведение противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах.

Специалисты распространили 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 14 листовок на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «соблюдение мер пожарной безопасности в лесах», проинструктированы 14 человек под роспись. Участники рейда также провели  обследование 6 жилых домов, выявили одно место проживания неблагополучных категорий граждан. Кроме того, был проведен  сход граждан, на котором присутствовали 10 человек.

В ходе рейда, особое внимание было уделено гражданам, где в жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также до жителей деревни довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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