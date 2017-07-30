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Общество

В России будет создан фонд о защиты прав участников долевого строительства

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщается на сайте Кремля, документ определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Этот Фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», которая имеет организационно-правовую форму фонда и учредителем которой является Российская Федерация в соответствии с постановлением Правительства РФ о защите прав граждан – участников долевого строительства, и является ее правопреемником.

Одной из ключевых функций Фонда является формирование компенсационного фонда за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства на основании законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом компенсационный фонд становится новой основной гарантией защиты прав участников долевого строительства, вводимой взамен действующих до вступления в силу данного Федерального закона способов обеспечения исполнения обязательств застройщиков (страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств по передаче жилых помещений и поручительства банка по указанным обязательствам застройщиков). В Федеральном законе определяется размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд, а также порядок их внесения застройщиками. Регулируются порядок и условия выплаты возмещения гражданам – участникам долевого строительства за счет средств компенсационного фонда при несостоятельности (банкротстве) застройщика.

Корреспондирующие изменения, связанные с созданием и функционированием Фонда, Федеральным законом вносятся в федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», «О государственной регистрации недвижимости» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, в Федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» уточняются понятие застройщика, требования к нему, к его органам управления и участникам, порядок использования застройщиком денежных средств, находящихся на его расчетном счете в уполномоченном банке, а также вводится понятие единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является единый институт развития в жилищной сфере.

В заключительных положениях Федерального закона регламентируются порядок и срок преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в Фонд и регулируется порядок вступления Федерального закона в силу.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

 

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