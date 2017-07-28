Экспорт российской сельхозтехники вырос в полтора раза

09:56, 31 июля 2017, ПАИ

Экспорт сельхозтехники из России в первом полугодии 2017 года увеличился в полтора раза до 4,1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента российской отраслевой ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина.

Информацию подтвердили и в Минпромторге — экспорт вырос благодаря механизмам господдержки, а также выгодному курсу рубля. Аграрный бизнес за рубежом проявляет интерес ко всем ключевым позициям сельхозтехники, производимой в России: в Китае востребованы агромашины для кормозаготовки, в Канаде — энергонасыщенные тракторы, рассказали в «Росспецмаше». Новыми рынками для российской техники в перспективе могут выступить Южная Америка, Северная Африка и Ближний Восток, считают эксперты.

По данным ассоциации, экспорт уборочной техники вырос на 10,3% — до 1040 единиц, сельскохозяйственных тракторов – в 2,2 раза до 178, техники для послеуборочной обработки урожая — на 63% до 194, посевной техники — в 7 раз до 407, почвообрабатывающей техники — на 17,5% до 430.

Среди основных импортеров российской сельхозтехники в первом полугодии — страны СНГ, Европы, Китай, Канада и Иран. Например, в Китай Россия поставила техники на 181 млн рублей — тогда как в первом полугодии 2016 года поставок туда не было.

«Экспорт сельхозмашин в Узбекистан вырос в 5,1 раза, в Болгарию и Словакию — в 4,5 раза, в Иран — в 2 раза, в Венгрию — на 72%, в Молдавию — на 66%, на Украину — на 64%, в Нидерланды — на 37%, в Казахстан — на 34%», — рассказал Константин Бабкин.

Среди перспективных зарубежных рынков сбыта российских сельхозмашин можно выделить Южную Америку, в частности Парагвай, где аграрии готовы приобретать технику для кормозаготовки и зерноуборочные комбайны, а также ЮАР, указали в ассоциации.

«Действительно, в первом полугодии 2017 года мы наблюдаем рост экспорта российского сельскохозяйственного машиностроения по сравнению с предыдущим годом. Рост объемов составил порядка 40–47%», — заявили в Минпромторге.

В последующие периоды планируется планомерное его увеличение, добавили в министерстве.