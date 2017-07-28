Роскомнадзор запретил сбор данных пользователей «ВКонтакте»

10:37, 31 июля 2017, ПАИ

Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей «ВКонтакте». Об этом сообщает газета «Известия».

В надзорном ведомстве рассказали, что по Федеральному закону «О персональных данных» допускается обработка персональных данных (ПД), доступ к которым предоставил сам их владелец. Но по статье 6 того же закона обработка таких данных возможна только с согласия субъекта ПД.

«В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети «ВКонтакте» пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным, — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. — Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не дает».

Как пояснили в ведомстве, при отсутствии волеизъявления гражданина его персональные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться.

«Если это [сбор данных пользователей в соцсети] делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена», — резюмировали в пресс-службе Роскомнадзора.