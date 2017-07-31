18 правонарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю
За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 18 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 26,2 тыс. рублей, взыскать удалось 31,5 тыс. рублей. У нарушителей были изъяты 23 килограмма водных биоресурсов, 15 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.