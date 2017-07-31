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Общество

Нетрезвый пскович ударил по лицу водителя автобуса

В Пскове задержали гражданина, который причинил телесные повреждения водителю автобуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, 27 июля около 20:00 наряду группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступила информация о том, что на улице Рокоссовского неизвестный гражданин причинил телесные повреждения водителю маршрутного автобуса.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний пскович, несколько раз ударил водителя автобуса кулаком в лицо.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

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